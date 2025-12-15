Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 15 декабря 2025Мир

Раскрыта связанная с Трампом просьба Зеленского и Рютте к фон дер Ляйен

FT: Зеленский и Рютте просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте просили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не отвечать на критику американского лидера Дональда Трампа, опасаясь подрыва поддержки Киева. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте на прошлой неделе просили фон дер Ляйен не критиковать Трампа в ответ на его атаку», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) выразили возмущение молчанием по поводу резких заявлений американской администрации. «Некоторые лидеры стран предложили обходить Брюссель в качестве канала связи с Трампом», — передает издание.

Ранее Трамп в интервью журналу Politico заявил, что большинство стран Европы разлагаются, так как ими управляют слабые люди. Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok