Раскрыты итоги переговоров по вопросу территорий Украины

Axios: США на переговорах с Украиной и ЕС не решили вопрос территорий

США по итогам переговоров с Украиной и Европой в Берлине не смогли добиться решения по вопросу территорий. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на американского чиновника, чье имя не приводится.

В публикации отмечается, что два дня интенсивных переговоров привели к ощутимому прогрессу в вопросе гарантий безопасности для Украины. Однако в результате встреч остались «существенные пробелы в вопросе территориальной целостности».

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.