Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

Тревел-эксперт Гажиенко посоветовал брать в самолет наушники с шумоподавлением

Тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл несколько способов сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе. Советами он поделился с Life.ru.

Собеседник издания отметил, что организация личного пространства в кресле — это искусство компромисса между потребностями пассажира и уважением к соседям. По словам Гажиенко, есть простые тактики его улучшения.

В частности, эксперт порекомендовал брать в самолет подушку и шаль, чтобы создать опору для шеи и спины, а также беруши или наушники с шумоподавлением, чтобы отгородиться от посторонних звуков. Если салон заполнен не полностью, пассажир может предложить попутчику поменяться местами или пересесть на ряд, где свободны сразу несколько кресел, добавил Гажиенко.

Кроме того, владелец турагентства посоветовал чередовать во время полета периоды работы и отдыха: час работы за устройством и 20-30 минут чтения и прогулки по салону. Пассажирам не стоит забывать и о простых правилах гигиены в ограниченном пространстве — в этом помогут влажные салфетки и антибактериальный гель.

Специалист по путешествиям также подчеркнул, что в самолете важно делать короткие упражнения для ног и ступней каждые полчаса, чтобы улучшить венозный отток и снизить риск отеков, пить воду небольшими порциями и избегать избыточного количества кофе и алкоголя.

Ранее российская блогерша нашла простой способ превратить эконом-класс самолета в бизнес-класс с помощью пледа и вызвала споры в сети. Она сделала узел с одной стороны пледа, надела его на откидной столик, а другой стороной постелила под собой на кресле.

