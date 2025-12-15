Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:41, 15 декабря 2025Путешествия

Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

Тревел-эксперт Гажиенко посоветовал брать в самолет наушники с шумоподавлением
Алина Черненко

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко раскрыл несколько способов сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе. Советами он поделился с Life.ru.

Собеседник издания отметил, что организация личного пространства в кресле — это искусство компромисса между потребностями пассажира и уважением к соседям. По словам Гажиенко, есть простые тактики его улучшения.

Материалы по теме:
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
5 декабря 2024
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

В частности, эксперт порекомендовал брать в самолет подушку и шаль, чтобы создать опору для шеи и спины, а также беруши или наушники с шумоподавлением, чтобы отгородиться от посторонних звуков. Если салон заполнен не полностью, пассажир может предложить попутчику поменяться местами или пересесть на ряд, где свободны сразу несколько кресел, добавил Гажиенко.

Кроме того, владелец турагентства посоветовал чередовать во время полета периоды работы и отдыха: час работы за устройством и 20-30 минут чтения и прогулки по салону. Пассажирам не стоит забывать и о простых правилах гигиены в ограниченном пространстве — в этом помогут влажные салфетки и антибактериальный гель.

Специалист по путешествиям также подчеркнул, что в самолете важно делать короткие упражнения для ног и ступней каждые полчаса, чтобы улучшить венозный отток и снизить риск отеков, пить воду небольшими порциями и избегать избыточного количества кофе и алкоголя.

Ранее российская блогерша нашла простой способ превратить эконом-класс самолета в бизнес-класс с помощью пледа и вызвала споры в сети. Она сделала узел с одной стороны пледа, надела его на откидной столик, а другой стороной постелила под собой на кресле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Сафонов опроверг свое удаление с командной фотографии ПСЖ

    Раскрыты способы сделать перелет в эконом-классе как в бизнесе

    Си Цзиньпин пригрозил завышающим экономические показатели китайским чиновникам

    «АвтоВАЗ» объявил старт продаж обновленной Lada Vesta

    Зеленский отправится в Гаагу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok