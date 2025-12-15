Репортер приехала на съемки и увидела неожиданную картину

В США репортер Пурпура приехала на съемки и получила предложение руки и сердца

Репортер канала KCCI в штате Айова, США, Пеппер Пурпура приехала на съемки в ботанический сад и увидела неожиданную картину. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что Пурпура получила от канала задание снять репортаж, посвященный ботаническому саду в городе Де-Мойн. Когда она прибыла на место, то столкнулась со своим возлюбленным Каем. Увидев журналистку, молодой человек встал на одно колено и сделал ей предложение руки и сердца. Она сильно удивилась, но через несколько секунд пришла в себя и ответила ему согласием.

Момент предложения сняли ее коллеги. Запись позднее показали на канале. «Пеппер невероятно милая и добрая девушка, как хорошо, что Кай сделал предложение, достойное такой девушки, как Пеппер! Мы очень рады за вас, ребята. Кай, добро пожаловать в семью KCCI!» — сказал в эфире ведущий новостей Бен Каплан.

