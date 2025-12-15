Россиян научили защищать животных от дорожных реагентов

Ветеринар Уражевский: Лапы животных нужно защищать от дорожных реагентов

Во время прогулок зимой лапы животных необходимо защищать от дорожных реагентов. О том, как это сделать, россиянам рассказал президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, реагенты могут серьезно навредить здоровью собак при попадании на подушечки лап. В том числе химические вещества вызывают раздражение кожи, боль и дерматологические проблемы. Владельцам мелких собак Уражевский рекомендовал не ходить в местах, где рассыпаны реагенты, а вместо этого выгуливать питомцев в парках и зеленых зонах.

Хозяевам больших собак, с которыми сложно полностью избегать тротуаров, эксперт посоветовал обрабатывать лапы защитными средствами перед выходом на прогулку. В том числе подойдут мази с воском. После прогулки необходимо промыть лапы водой, чтобы удалить остатки реагентов. Кроме того, следует сократить время нахождения на проезжей части и больше передвигаться по свежему снегу.

«Некоторые надевают еще обувь, но к обуви очень тяжело приучать животных. Они должны приучаться долгое время, и это не совсем комфортно для многих животных», — добавил Уражевский. Он также рекомендовал по возможности заменить обычные прогулки на выездные: отвозить питомца в парки или на специальные площадки.

Ранее владельцев животных предупредили о самых опасных новогодних украшениях. Больше всего питомцам угрожают мишура и дождик.