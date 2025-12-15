Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

В тройку самых доступных горнолыжных курортов вошел Архыз в Карачаево-Черкессии

Эксперты геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло» назвали самые бюджетные горнолыжные курорты России. Их совместное исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что самый доступный отдых — в Иркутской области. День на курорте «Гора Соболиная» обойдется туристам в 8,1 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли «Абзаково» в республике Башкортостан (10,1 тысячи рублей) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тысячи рублей).

Между тем самые дорогие горнолыжные курорты страны находятся в Сочи. На «Газпроме» день отдыха стоит в среднем 27,6 тысячи рублей, в «Красной Поляне» — 26,3 тысячи рублей, а на «Розе Хутор» — 25,1 тысячи рублей. Несмотря на высокие цены, эти курорты являются самыми популярными в зимнем сезоне 2025-2026.

В источнике также говорится, что в среднем день отдыха на горнолыжных курортах России стоит 16,9 тысячи рублей, что на 5 процентов больше, чем в сезоне 2024-2025. При этом средние цены на наиболее доступные номера в отелях остались примерно на том же уровне, а вот стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах возросла.

Ранее россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой. На первом месте списка оказался курорт Хамышки в Адыгее.