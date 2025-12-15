Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:01, 15 декабря 2025Путешествия

Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

В тройку самых доступных горнолыжных курортов вошел Архыз в Карачаево-Черкессии
Алина Черненко

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Эксперты геосервиса 2ГИС и сервиса бронирования «Отелло» назвали самые бюджетные горнолыжные курорты России. Их совместное исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что самый доступный отдых — в Иркутской области. День на курорте «Гора Соболиная» обойдется туристам в 8,1 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли «Абзаково» в республике Башкортостан (10,1 тысячи рублей) и Архыз в Карачаево-Черкесии (12,9 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Новый год — 2026 в Сочи: куда сходить, какой отель выбрать, сколько стоит отдых
Новый год — 2026 в Сочи:куда сходить, какой отель выбрать, сколько стоит отдых
21 ноября 2025
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года: идеи для путешествий по России, за границу и на море
Куда поехать отдыхать в феврале 2026 года:идеи для путешествий по России, за границу и на море
29 октября 2025

Между тем самые дорогие горнолыжные курорты страны находятся в Сочи. На «Газпроме» день отдыха стоит в среднем 27,6 тысячи рублей, в «Красной Поляне» — 26,3 тысячи рублей, а на «Розе Хутор» — 25,1 тысячи рублей. Несмотря на высокие цены, эти курорты являются самыми популярными в зимнем сезоне 2025-2026.

В источнике также говорится, что в среднем день отдыха на горнолыжных курортах России стоит 16,9 тысячи рублей, что на 5 процентов больше, чем в сезоне 2024-2025. При этом средние цены на наиболее доступные номера в отелях остались примерно на том же уровне, а вот стоимость ски-пассов, проката горнолыжного инвентаря и питания в кафе и ресторанах возросла.

Ранее россиянам назвали резко подорожавшие направления для отдыха зимой. На первом месте списка оказался курорт Хамышки в Адыгее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Мужчина скрыл жену и детей от любовницы и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok