Россиянам пообещали магнитные бури под Новый год

ИКИ РАН: Магнитная буря может начаться на Земле 30 декабря

Магнитная буря может начаться на Земле 30 декабря, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ожидается, что 30 декабря магнитная буря достигнет слабого уровня (G1). Геомагнитные возмущения могут пройти 23 декабря. Также возможны слабые магнитные бури в среду и четверг, 17 и 18 декабря, предупредили специалисты.

В настоящее время магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Ранее бури наблюдались 11-13 декабря.

12 декабря Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео, на котором Солнце выбросило крупный протуберанец. На кадрах виден процесс «расставания» Солнца с крупным протуберанцем, снимавшийся на протяжении суток.