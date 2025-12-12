Реклама

Солнце выбросило крупный протуберанец

Солнце выбросило крупный протуберанец, занявший сутки процесс сняли на видео
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео, на котором Солнце выбросило крупный протуберанец.

На кадрах виден процесс «расставания» Солнца с крупным протуберанцем, снимавшийся на протяжении суток. Лаборатория сообщила, что видео начинали снимать вчера около полудня по московскому времени.

«На то чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — рассказали в Лаборатории.

Никакого отношения ни к 3I/ATLAS, ни к воздействию на Землю это не имеет. Ученые подчеркнули, что все происходит очень далеко как от первого, так и от второго тела, но посмотреть на торнадо из плазмы и силовых магнитных линий все равно интересно.

Ранее покинувший Солнце 8 декабря выброс плазмы достиг Земли, из-за чего начались магнитные бури.

Специалисты сообщали, что в настоящее время из-за фоновых изменений солнечного ветра слегка разгорелся полярный овал.

