Солнце выбросило крупный протуберанец, занявший сутки процесс сняли на видео

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН опубликовала видео, на котором Солнце выбросило крупный протуберанец.

На кадрах виден процесс «расставания» Солнца с крупным протуберанцем, снимавшийся на протяжении суток. Лаборатория сообщила, что видео начинали снимать вчера около полудня по московскому времени.

«На то чтобы полностью распутать совершенно безумный клубок из сплетенного вещества и магнитного поля, образовавшийся на краю Солнца, у звезды, таким образом, ушло около 24 часов», — рассказали в Лаборатории.

Никакого отношения ни к 3I/ATLAS, ни к воздействию на Землю это не имеет. Ученые подчеркнули, что все происходит очень далеко как от первого, так и от второго тела, но посмотреть на торнадо из плазмы и силовых магнитных линий все равно интересно.

Ранее покинувший Солнце 8 декабря выброс плазмы достиг Земли, из-за чего начались магнитные бури.

Специалисты сообщали, что в настоящее время из-за фоновых изменений солнечного ветра слегка разгорелся полярный овал.