Россия
10:56, 15 декабря 2025Россия

Россиянин на автомобиле протаранил монумент и едва не сгорел заживо

В Волгограде мужчина на авто протаранил монумент и едва не сгорел заживо
Майя Назарова

В Волгограде мужчина на автомобиле протаранил монумент в центре перекрестка и едва не сгорел заживо. Происшествие с россиянином попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как машина на большой скорости врезается в пьедестал. От удара авто подлетает и начинает искриться, после остановки из салона идет дым.

Как выяснил «112», в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) волгоградец получил травмы, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Ингушетии после столкновения с легковым автомобилем перевернулся автобус со школьниками. Авария произошла на въезде в столицу региона России — Магас.

Еще раньше сообщалось, что житель Находки Приморского края угнал автомобиль с ребенком, а затем устроил на нем ДТП с грузовиком.

