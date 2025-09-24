Силовые структуры
10:41, 24 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин угнал машину с ребенком и устроил ДТП

Житель Находки угнал авто с 8-летним ребенком и попал в ДТП с грузовиком
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Находки угнал автомобиль с ребенком, а затем устроил на нем дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с грузовиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Приморскому краю.

Авария произошла в районе улицы Горького. Водителя и мальчика доставили в больницу.

Как уточняет ведомство, угнанная Toyota Vitz принадлежит 28-летней женщине. Она припарковала свое авто около магазина, оставив в салоне восьмилетнего сына. Злоумышленник воспользовался свободным доступом к машине и угнал ее, а вскоре врезался в грузовик.

Угонщиком оказался 43-летний местный житель. Он подозревается в неправомерном завладении транспортным средством.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против заместителя мэра Тайшетского района Иркутской области Вячеслава Никулина, который в августе сбил женщину с двумя детьми.

    Все новости