Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:43, 24 сентября 2025Силовые структуры

Заммэра наехал на россиянку с двумя детьми

Mash: Против заммэра Никулина возбудили дело за наезд на мать с двумя детьми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя мэра Тайшетского района Иркутской области Вячеслава Никулина, который в августе сбил женщину с двумя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, в тот день мать везла двухлетних двойняшек в детский сад. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, дети получили ушибы.

После наезда заммэра пытался сделать вид, что за рулем в момент столкновения находилась его жена. Тогда в отношении чиновника составили административный протокол, а только через месяц – возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Волгодонске арестовали водителя, сбившего девушек на зебре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости