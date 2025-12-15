Россиянин поставил на матч РПЛ и выиграл 15 миллионов рублей

Россиянин поставил 8,5 миллиона рублей на матч «Ахмата» и выиграл 15 миллионов

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 8 571 430 рублей на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил с коэффициентом 1,75 на то, что обе команды забьют. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ставка игрока зашла, его выигрыш составил 15 000 003 рубля. Из них чистая прибыль — 6 428 573 рубля.

Ранее клиент БК поставил 50 тысяч рублей на матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Россиянин спрогнозировал победу англичан со счетом 2:1, а также то, что форвард «горожан» Эрлинг Холанд забьет гол. На комбинацию этих событий давали коэффициент 20,00. Ставка игрока сыграла, и он приумножил ее до миллиона рублей.