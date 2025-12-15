Россиянин поставил на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» 50 тысяч рублей и выиграл миллион

Россиянин выиграл миллион рублей, угадав точный счет матча «Сити» с «Реалом»

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 50 тысяч рублей на матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу англичан со счетом 2:1, а также то, что форвард« горожан» Эрлинг Холанд забьет гол. На комбинацию этих событий давали коэффициент 20,00.

Ставка игрока сыграла, и он приумножил ее до миллиона рублей. Чистый выигрыш составил 950 тысяч.

Ранее клиент БК поставил 1,2 миллиона рублей на матч между «Сити» и «Реалом» и выиграл 2,9 миллиона. Россиянин сделал ставку на победу «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.32.