Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:46, 13 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил миллион рублей на футбольный матч и выиграл

Россиянин поставил на победу «Манчестер Сити» и выиграл 2,9 миллиона рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom  

Клиент букмекерской конторы поставил 1,2 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» и выиграл 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 2.32. Второй клиент обыграл рынок тоталов, заработав около 2,5 миллиона, а третий клиент закрыл купон на 1,1 миллиона в лайве.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Манчестер Сити» 13 очков, английский клуб идет на четвертом месте в таблице. У «Реала» 12 очков, мадридцы занимают седьмую строчку.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Батальоны из тысяч бывших заключенных и наемников начали штурм Купянска

    Названы изменившие мир технологии СССР

    Трамп усилил давление на Зеленского

    Россиянин поставил миллион рублей на футбольный матч и выиграл

    Дрифт россиянина на Мемориале Славы попал на видео

    Захарова предложила Еврокомиссии покинуть планету

    Мужчина бросил успешную карьеру ради помощи ослам

    Итальянский профессор назвал сроки завершения конфликта на Украине

    В России высказались о последствиях ударов по турецкому судну в Одессе

    В России напомнили о штрафе за гирлянды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok