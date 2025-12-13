Россиянин поставил миллион рублей на футбольный матч и выиграл

Россиянин поставил на победу «Манчестер Сити» и выиграл 2,9 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы поставил 1,2 миллиона рублей на матч общего этапа Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» и выиграл 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку на победу «Манчестер Сити» по коэффициенту 2.32. Второй клиент обыграл рынок тоталов, заработав около 2,5 миллиона, а третий клиент закрыл купон на 1,1 миллиона в лайве.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов в активе «Манчестер Сити» 13 очков, английский клуб идет на четвертом месте в таблице. У «Реала» 12 очков, мадридцы занимают седьмую строчку.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.