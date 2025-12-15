Реклама

Россия
15:22, 15 декабря 2025Россия

Российская школьница упала с моста и выжила

В Новосибирске 17-летняя школьница упала с моста и выжила
Майя Назарова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске 17-летняя школьница упала с моста через реку Тула на улице Декадной и выжила. Об этом стало известно порталу Ngs.ru.

По данным российского издания, россиянка получила перелом голени, ее доставили в больницу.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков, правоохранительные органы пока не комментировали случившееся.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний школьник упал с Яхтенного моста в воду из-за мошенников и был спасен.

Оперативники доставили пострадавшего до берега, а после усадили в служебное авто, где школьник дождался врачей.

Еще раньше в Новосибирске двое школьников вышли на прогулку и захлебнулись в водоеме.

