Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:36, 15 декабря 2025Наука и техника

Российские «Аисты» прибыли на Восточный

«Роскосмос»: Российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на Восточный
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на космодром Восточный. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космические аппараты в аэропорт космодрома доставил грузовой самолет Ил-76. «После разгрузки контейнеры с космическими аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что на космодроме готовят к запуску ракету «Союз-2.1б» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Аист‑2Т» и другими космическими аппаратами.

Ранее ТАСС со ссылкой на иранские СМИ рассказал, что в декабре с Восточного запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев готовит масштабное контрнаступление на Купянск. На штурм города хотят бросить тысячи заключенных и иностранных наемников

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Российский боец описал первые бои на одном из направлений на СВО словами «три дня ада»

    Юрист назвал недейственные методы борьбы с «эффектом Долиной»

    На Западе раскрыли требование США по Донбассу на переговорах с Украиной

    Зеленский провел еще одни переговоры после встречи со спецпосланником Трампа

    Стеснительная девушка приютила 120 кошек

    Удары школьника ножом повредили учительнице из Петербурга легкое

    В России многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света за долги

    Возможность возвращения McDonald’s в Россию оценили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok