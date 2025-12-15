Российские «Аисты» прибыли на Восточный

«Роскосмос»: Российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на Восточный

Российские спутники «Аист-2Т» № 1 и № 2 прибыли на космодром Восточный. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космические аппараты в аэропорт космодрома доставил грузовой самолет Ил-76. «После разгрузки контейнеры с космическими аппаратами и оборудованием доставили на технический комплекс для подготовки к запуску», — говорится в публикации.

Ранее госкорпорация сообщила, что на космодроме готовят к запуску ракету «Союз-2.1б» со спутниками дистанционного зондирования Земли «Аист‑2Т» и другими космическими аппаратами.

Ранее ТАСС со ссылкой на иранские СМИ рассказал, что в декабре с Восточного запустят иранские спутники Zafar-2, Kousar-1.5 и Paya.