Россия
08:48, 15 декабря 2025Россия

Российским бойцам приходилось жечь пластиковые трубы с одной целью

RT: Бойцам СВО приходилось жечь пластиковые трубы для обогрева в Белогоровке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским бойцам приходилось жечь пластиковые трубы для обогрева на одном из направлений специальной военной операции (СВО) на Украине. С такой проблемой штурмовики столкнулись в Белогоровке Луганской народной республики, пишет RT.

Как рассказал замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром, в холодное время года не было ни дров, ничего другого, чтобы согреться, и бойцам приходилось жечь пластиковые трубы с толстой стенкой, которые нашли на меловом заводе в Белогоровке.

По его словам, заход в населенный пункт был также непростым. Бойцам нужно было проползти 2,5 километра по ветвистой трубе диаметром 1,2 метра. Пройдя через трубу, нужно было еще проскочить до следующей трубы по открытой простреливаемой противником местности. После чего попасть в вертикальную трубу. «Как игра в "Марио"», — описал Гром.

Ранее замполит батальона с позывным Касатка рассказал о проблемах с водой при штурме Белогоровки. Она была в старых трубах, но ее приходилось кипятить и обеззараживать с помощью специальных таблеток.

