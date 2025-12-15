Российский боец описал первые бои на одном из направлений на СВО словами «три дня ада»

KP.RU: Российские военные три дня отражали мощные атаки ВСУ на Артемовск

Российские военные в течение нескольких суток отражали мощные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовск во время контрнаступления противника в 2023 году. Об этом в беседе с KP.RU рассказал боец с позывным Наглый.

«Три дня ада», — этими словами военнослужащий, находящийся на фронте четвертый год, описал первые бои на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

По его словам, многие его сослуживцы были ранены. «Все летит, (...) боекомплект заканчивается и нужно доставить его на позицию. Воевать — тяжелый труд», — заключил он.

Ранее другой российский боец рассказал о своих первых боях под Артемовском. Свое состояние во время одной из первых битв он описал фразой «мама, забери меня отсюда».