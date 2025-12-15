Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 15 декабря 2025Мир

Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

Крук: ЕС хотят втянуть США в конфликт с РФ провокацией масштабов Перл-Харбора
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Евросоюз так хочет втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией, что вполне может организовать для этого провокацию масштабов Перл-Харбор. Подобный сценарий предположил британский экс-дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По его словам, страны ЕС не готовы к войне с РФ, ни в финансовом плане, ни в оборонном, поскольку их оружейные склады пусты. При этом от европейских лидеров постоянно звучат заявления о потенциальном военном противостоянии с Москвой.

«Они говорят не о настоящей войне. Речь идет о провокации, нападении. Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение [президента США Дональда] Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт», — объяснил Крук.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры заинтересованы в срыве переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Они продолжают попытки саботировать мирный процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Министр обороны Германии назвал формат переговоров по Украине неубедительным

    На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

    В Совфеде уличили Зеленского в желании запутать мирный процесс по Украине

    Выявлена неочевидная связь между качеством сна и питанием

    58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте

    Ликвидацию бойцов ВСУ тяжелой огнеметной системой сняли на видео

    Трамп решил затмить Париж

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok