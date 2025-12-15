Крук: ЕС хотят втянуть США в конфликт с РФ провокацией масштабов Перл-Харбора

Евросоюз так хочет втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией, что вполне может организовать для этого провокацию масштабов Перл-Харбор. Подобный сценарий предположил британский экс-дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

По его словам, страны ЕС не готовы к войне с РФ, ни в финансовом плане, ни в оборонном, поскольку их оружейные склады пусты. При этом от европейских лидеров постоянно звучат заявления о потенциальном военном противостоянии с Москвой.

«Они говорят не о настоящей войне. Речь идет о провокации, нападении. Я думаю, европейцы надеются организовать шокирующий инцидент, подобный Перл-Харбору, который преодолеет возражение [президента США Дональда] Трампа и сможет втянуть Америку в конфликт», — объяснил Крук.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры заинтересованы в срыве переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Они продолжают попытки саботировать мирный процесс.