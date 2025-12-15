Семья бойца СВО осталась без денег после блокировки его карт

Депутат ГД Иванов: Бойцу СВО заблокировали банковские карты

Семья бойца СВО осталась без денег после блокировки его карт. О поступившем обращении рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет об участнике спецоперации из города Тавда Свердловской области. В отношении бойца начата процедура банкротства, из-за этого доступ к его средствам был приостановлен, пояснил парламентарий.

Из-за принятых мер и сам боец, и его семья «сидят без денег», подчеркнул Иванов. Он пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее российский банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО. Для того чтобы снять ограничения, банк потребовал личного визита в офис с подтверждающими доход документами. Сам солдат заявил, что из-за блокировки остался без денег «за тысячи километров от дома».