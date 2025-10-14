Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:03, 14 октября 2025Россия

Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

Участник СВО пожаловался на блокировку банком его счета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Один из российских банков заблокировал счет участника специальной военной операции (СВО). Отзыв бойца о работе кредитно-финансовой организации опубликован на площадке-отзовике «Банки.ру».

Мужчина указал, что был призван в войска в период частичной мобилизации. Сообщение о блокировке счета он получил 13 октября. При этом для того, чтобы снять ограничения, банк потребовал личного визита в офис с подтверждающими доход документами, пожаловался солдат.

«В зоне СВО нет ваших отделений (...). Я как военнослужащий не имею возможности приехать в Москву и лично передать документы в банк. Родственников с доверенностью у меня нет», — написал военнослужащий. Он заявил, что из-за блокировки остался без денег «за тысячи километров от дома».

Ранее получивший выплаты за ранение боец СВО из Ярославля вернулся домой и обнаружил списание с его счетов миллиона рублей. К этому привело двойное взыскание, произведенное коллекторами. Солдат обратился в суд, после чего ему удалось вернуть часть денег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп подтвердил встречу с Зеленским в Вашингтоне. После Ближнего Востока президент США планирует вплотную заняться Украиной

    SpaceX вывела на орбиту спутники Kuiper

    Выдача кредиток в России рекордно упала

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала фото в крошечном бюстгальтере

    Доктор Мясников назвал секретное оружие против гастрита

    Раскрыты детали приватного разговора Трампа с одним из мировых лидеров

    В российском городе мигранты избили и похитили земляка ради выкупа

    Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

    Российский блогер описал отношение американцев к русским фразой «считают вторым сортом»

    В двух странах ЕС жители выступили за территориальные уступки со стороны Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости