Банк заблокировал счет мобилизованного бойца СВО и потребовал его явки в отделение

Участник СВО пожаловался на блокировку банком его счета

Один из российских банков заблокировал счет участника специальной военной операции (СВО). Отзыв бойца о работе кредитно-финансовой организации опубликован на площадке-отзовике «Банки.ру».

Мужчина указал, что был призван в войска в период частичной мобилизации. Сообщение о блокировке счета он получил 13 октября. При этом для того, чтобы снять ограничения, банк потребовал личного визита в офис с подтверждающими доход документами, пожаловался солдат.

«В зоне СВО нет ваших отделений (...). Я как военнослужащий не имею возможности приехать в Москву и лично передать документы в банк. Родственников с доверенностью у меня нет», — написал военнослужащий. Он заявил, что из-за блокировки остался без денег «за тысячи километров от дома».

Ранее получивший выплаты за ранение боец СВО из Ярославля вернулся домой и обнаружил списание с его счетов миллиона рублей. К этому привело двойное взыскание, произведенное коллекторами. Солдат обратился в суд, после чего ему удалось вернуть часть денег.

