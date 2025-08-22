Россия
13:59, 22 августа 2025Россия

Получивший выплаты за ранение боец вернулся с СВО и обнаружил списание миллиона со счетов

В Ярославле коллекторы дважды взыскали долг с бойца СВО с инвалидностью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ярославле коллекторы дважды взыскали долг с бойца специальной военной операции (СВО) на Украине, который после ранения на фронте получил инвалидность. Увидев списание со счетов одного миллиона рублей, он подал в суд и оказался прав — часть денег была удержана незаконно, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, задолженность перед банком у россиянина возникла еще в 2019 году. Тогда же финансовая организация передала право требования с мужчины просроченной кредитной задолженности в размере 495 тысяч рублей коллекторам. Коллекторская организация, в свою очередь, дважды обращалась в суд с исками о взыскании одного и того же долга.

В июле 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны об отправке на СВО. На фронте он был ранен. Когда мужчине перечислили страховые выплаты, он недосчитался одного миллиона рублей. Оказалось, что их списали в счет старого долга, о принудительном взыскании которого он не был уведомлен и обратился в суд.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что долг списали дважды из-за того, что коллекторская компания обращалась в суд два раза. В результате с коллекторов взыскали повторно удержанные с заявителя денежные средства в размере 495 тысяч рублей и вернули деньги военнослужащему.

Ранее сообщалось, что участник СВО остался без денег в прифронтовой зоне из-за заблокировавшего его карту банка.

