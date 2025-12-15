Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 15 декабря 2025Мир

США поторопили Киев с ответом на предложение о гарантиях безопасности

Axios: Гарантии США не будут вечно доступны для рассмотрения Киевом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

США поторопили Киев с ответом по гарантиям безопасности. Как пишет Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, предложения Вашингтона не будут вечно доступны для рассмотрения украинской стороной.

«Чиновник заявил, что предложения США, включая сильнейшие гарантии безопасности, не будут вечно доступны для рассмотрения», — говорится в публикации.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Как сообщило издание Kyiv Post, представители США и Украины в ходе переговоров разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лавров оценил планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы

    Трамп раскрыл позицию России по Украине

    США поторопили Киев с ответом на предложение о гарантиях безопасности

    Раскрыты итоги переговоров по вопросу территорий Украины

    Трамп рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

    В Киеве назвали потерю Донбасса вопросом времени

    Украинская переводчица рассказала о «трупах НАТО или ЕС» на брифинге Зеленского

    Маск установил новый рекорд по размеру состояния

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok