Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

«360»: В Петербурге у пострадавшей после нападения учительницы рваные раны спины

В Санкт-Петербурге у 29-летней учительницы математики после нападения ученика с ножом в школе в Красногвардейском районе выявили рваные раны спины. Такие подробности стали известны телеканалу 360.

Пострадавшей россиянке начали оказывать всю необходимую помощь.

В администрации Красногвардейского района рассказали, что госпитализация потребовалась и несовершеннолетнему, устроившему резню. Собеседники отметили, что правоохранители продолжают проверку в школе.

Удалось установить, что 15-летний юноша пришел в школу до уроков, чтобы переписать контрольную работу. Когда учительница отвернулась, подросток достал нож и ударил ее.

После этого несовершеннолетний нанес увечья самому себе.

Об инциденте в петербургской школе стало известно утром в понедельник, 15 декабря. Предварительно причиной нападения учащегося стала плохая оценка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.