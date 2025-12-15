Стали известны подробности о возвращении 15 россиян с территории Украины

Москалькова: С территории Украины вернутся 15 россиян

Во вторник, 16 декабря, с территории Украины вернутся 15 россиян. Подробности о возвращении граждан России стали известны из заявления уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА Новости.

По данным омбудсмена, также 15 человек вернутся к близким на Украину.

«Несмотря на сложную ситуацию, сегодня практически все органы государственной власти помогают в решении этой важной гуманитарной миссии. 30 судеб сегодня смогут обрести счастье», — обозначила Москалькова.

По ее данным, переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения граждан велись почти полгода.

Ранее Москалькова сообщала о воссоединении более 20 семей, оказавшихся за закрытыми границами из-за конфликта на Украине.