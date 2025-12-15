Реклама

15:28, 15 декабря 2025Мир

Сторонники Трампа начали терять к нему интерес

WP: Трампа предупредили, что его сторонники теряют к нему интерес
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Президента США Дональда Трампа предупредили, что его сторонники по MAGA (слоган кампании Трампа Make America Great Again) теряют к нему интерес. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Главный социолог компании Rasmussen Reports Марк Митчелл предупредил Трампа, что многие его сторонники считают, что он не «осушил болото» в Вашингтоне, и предложил президенту переориентироваться, разработав план по внедрению «прагматичного экономического популизма».

«В той мере, в какой мы обсуждали идеи экономического популизма, он не проявил такого интереса, как я надеялся», — сказал он.

Как отмечает издание, критика Митчелла перекликается с растущим хором верных сторонников MAGA, которые начали выражать обеспокоенность по поводу того, что они считают недостатками Трампа во втором сроке. Уточняется, что в последние недели отдельные группы сторонников президента обвиняли президента в чрезмерном внимании к внешней политике, неспособности решить проблемы стоимости жизни, которые он обещал исправить, слишком тесной связи с миллиардерами и технологическими магнатами, а также в сопротивлении публикации новых материалов расследования в отношении Джеффри Эпштейна.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что члены Республиканской партии Конгресса США высмеивали Трампа за его спиной. Однако потом, по ее словам, они начали «целовать его задницу» и надели кепку MAGA.

