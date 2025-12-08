Реклама

12:34, 8 декабря 2025Мир

Трампа высмеивали за спиной его соратники

Конгрессвумен Тейлор Грин: Республиканцы высмеивали Трампа за спиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Члены Республиканской партии Конгресса США высмеивали американского лидера Дональда Трампа за его спиной. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ее слова приводит Newsweek.

«Я замечала, как многие мои коллеги сначала насмехались над ним и над тем, как он [Трамп] говорит. Они постоянно насмехались надо мной за то, что я его поддерживаю, а когда он выиграл праймериз в 2024 году, все они начали, извините за выражение, целовать его задницу и решили впервые надеть кепку MAGA (слоган кампании Трампа Make America Great Again — прим. "Ленты.ру")», — заявила политик.

12 ноября Трамп заявил, что недоволен отсутствием должной поддержки его экономической политики со стороны республиканцев.

22 ноября Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса США. Политик приняла такое решение на фоне конфликта с главой Белого дома.

Кроме того, парламентская газета The Hill сообщила, что на данный момент уже более двух десятков законодателей-республиканцев объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока. Как отмечают авторы материала, такой массовый уход республиканцев из Конгресса после окончания их полномочий осложнит положение партийных лидеров, стремящихся удержать контроль над Палатой представителей.

