Мир
06:25, 4 декабря 2025Мир

Однопартийцы Трампа из палаты представителей начали массово уходить в отставку

The Hill: Республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Массовый уход республиканцев из конгресса США после окончания их полномочий осложняет положение партийных лидеров, стремящихся удержать контроль над палатой представителей. Об этом пишет издание The Hill.

«Более двух десятков законодателей-республиканцев уже объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока», — отмечает издание.

По данным издания, число уходящих в отставку членов партии президента США Дональда Трампа традиционно увеличивается в межвыборные периоды. Сейчас их количество приближается к показателям 2018 года, когда республиканцы проиграли промежуточные выборы, что создает серьезные трудности для партийного руководства.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса. Грин подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года. Конгрессвумен приняла такое решение на фоне конфликта с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
