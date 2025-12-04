Однопартийцы Трампа из палаты представителей начали массово уходить в отставку

The Hill: Республиканцы из палаты представителей США массово уходят в отставку

Массовый уход республиканцев из конгресса США после окончания их полномочий осложняет положение партийных лидеров, стремящихся удержать контроль над палатой представителей. Об этом пишет издание The Hill.

«Более двух десятков законодателей-республиканцев уже объявили о своем решении покинуть свои должности по окончании срока», — отмечает издание.

По данным издания, число уходящих в отставку членов партии президента США Дональда Трампа традиционно увеличивается в межвыборные периоды. Сейчас их количество приближается к показателям 2018 года, когда республиканцы проиграли промежуточные выборы, что создает серьезные трудности для партийного руководства.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса. Грин подчеркнула, что ее последним рабочем днем станет 5 января 2026 года. Конгрессвумен приняла такое решение на фоне конфликта с Трампом.