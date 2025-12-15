В топ-3 списка любимых брендов россиян вошли Samsung, «Яндекс» и Сбер

НАФИ включило Сбер в топ-3 исследования

НАФИ представили пилот исследовательского проекта «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян». В нем 50 брендов, которые вызывают у россиян наибольшую любовь и доверие. Сбер россияне поставили на третью строчку. Исследование было проведено при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и основан на опросе 5 тыс. человек, сообщает РБК.

Среди банков Сбер занял самую высокую позицию. Среди 50 любимых брендов практически половина являются отечественными, а четыре из них входят в первую десятку списка.

«"Топ-50 любимых брендов по мнению россиян" — это карта доверия российских потребителей. Почти половина упомянутых брендов отечественные. Четыре из них входят в топ-10 — это важный сигнал о зрелости российского рынка. Для компаний результаты исследования становятся практическим ориентиром: чтобы войти в число любимых, необходимо строить долгосрочные отношения с потребителем, развивать сервисы и быть полезными каждый день — именно так формируется устойчивая "потребительская любовь"», — комментирует Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ.

По ее словам, проект получит продолжение в следующем году. Дорабатывается методология исследования с привлечением экспертов из разных отраслей. В дальнейшем проект будет масштабирован на уровень регионов, добавляет Гузелия Имаева.

Сферы цифровых сервисов и технологий, а также представители розничной торговли оказались по количеству брендов на втором месте списка с долей по 18% (по 9 брендов).

«Ассоциация коммуникационных агентств России — крупнейшее объединение участников рынка маркетинговых и рекламных услуг. Мы приветствуем и поддерживаем выход такого независимого исследовательского проекта. Одно из наших стратегических направлений — определение ценности брендов для россиян. Мы готовы совместно с Аналитическим центром НАФИ и мультимедийным холдингом РБК развивать список "любимых брендов" и масштабировать его, оценивая любовь россиян к брендам в разных регионах, а также по другим параметрам, значимых для коммуникационной индустрии», — рассказывает Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР.

Данные для составления «Топ-50 любимых брендов по мнению россиян» были получены в ходе онлайн-опроса 5 тысяч человек старше 18 лет, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более. В ходе опроса россиян просили указать марку или компанию, которую они считают самой любимой и которая вызывает наиболее теплые чувства. Сроки реализации проекта: с 1 сентября по 1 декабря 2025 года.