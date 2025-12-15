Реклама

Культура
01:51, 15 декабря 2025Культура

Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Левон Оганезов

Левон Оганезов. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила дочь артиста Мария Шкловер.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Левон Саркисович Оганезов», — говорится в публикации.

25 декабря народному артисту России исполнилось бы 85 лет. Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке.

Позднее на странице артиста в социальной сети появилось сообщение о том, что прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Музыканта похоронят на кладбище Кенсико.

Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Окончил Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова, затем в 1967 году Московскую консерваторию по классу фортепиано.

Оганезов вел ряд телепередач

Пианист получил известность своим виртуозным искусством аккомпонирования. На протяжении многих десятилетий композитор выступал с мастерами вокала, эстрады, театра и кино.

Музыкант создавал аранжировки и музыкальные программы, работал в жанре эстрадного концерта. Он также принимал участие в телепроектах, театральных постановках и фильмах. На телевидении Оганезов вел развлекательные и музыкальные шоу, выступал в качестве участника и музыкального ведущего крупных программ.

Оганезов был соведущим телепередач «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым». Пианист играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!», снялся в фильмах, среди которых «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова, «Продается дача» Владимира Потапова.

Композитор переболел коронавирусом

В 2021-м пианист тяжело переболел коронавирусом, пишет Starhit. Оганезов выглядел истощенным.

«Сижу на самоизоляции. Но так как артист я пока еще действующий, занимаюсь на рояле, чтобы руки не были вялыми. Читаю с листа клавиры. Все время слушаю музыку. Хороших исполнителей, конечно. Потому что тратить время на плохих — портить свои уши и вкус. Из пианистов слушаю Григория Соколова, Марту Аргерич, Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Татьяну Николаеву, Марию Гринберг», — говорил Левон Саркисович.

Оганезов проходил лечение в 52-й городской клинической больнице в Москве, где ему диагностировали «воспаление легких».

