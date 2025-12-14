На 85-м году жизни умер композитор Левон Оганезов

На 85-м году жизни умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщается на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Левон Саркисович Оганезов», — говорится в публикации.

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке. В 2021-м пианист тяжело переболел коронавирусом. Оганезов выглядел истощенным. 25 декабря Народному артисту России исполнилось бы 85 лет.

