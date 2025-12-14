Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:09, 14 декабря 2025Культура

Умер композитор Левон Оганезов

На 85-м году жизни умер композитор Левон Оганезов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Левон Оганезов

Левон Оганезов. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На 85-м году жизни умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщается на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Левон Саркисович Оганезов», — говорится в публикации.

Последние годы музыкант жил в Нью-Йорке. В 2021-м пианист тяжело переболел коронавирусом. Оганезов выглядел истощенным. 25 декабря Народному артисту России исполнилось бы 85 лет.

29 августа умер советский и российский композитор Родион Щедрин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Еще одна российская теннисистка поменяла спортивное гражданство

    Средства ПВО за три часа отразили атаку украинских БПЛА

    Зеленского предостерегли от сулящего ему поражение на фронте искушения

    Юрист предупредил о последствиях привязки ИНН к счетам физлиц

    Переговоры Зеленского и Уиткоффа в Берлине завершились

    Силовики рассказали о колумбийских наемниках ВСУ

    В ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

    Две украинки разоблачили видео Зеленского из Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok