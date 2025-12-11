Продает вино из Палестины и зарабатывает миллионы. Как живет в эмиграции Андрей Макаревич?

Андрей Макаревич ушел из бизнеса в России и попал в скандал с бизнесом в Израиле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от последнего бизнеса в России, а у его израильской марки вина вскрылся противоречивый аспект с происхождением сырья. Как сложилась судьба артиста после эмиграции в Израиль, рассказывает «Лента.ру».

Макаревич отказался от последнего бизнеса в России

Андрей Макаревич отказался от компании «Тот самый Смак» и тем самым бросил свой последний бизнес в России. Организация занималась правами на старые выпуски кулинарной телепередачи «Смак» и защитой товарных знаков бренда.

Кадр: 1tv.ru

Макаревич вел «Смак» с 1993 года. В этой популярной передаче артист готовил вместе с приглашенными звездами различные блюда и делился историями из жизни.

У вина Макаревича нашли палестинские корни

11 декабря стало известно, что вино, которое производит Макаревич в Израиле, создается из сырья с международно признанной территории Палестины. По утверждениям РИА Новости, виноград, используемый музыкантом и его женой Эйнат Кляйн, собирают на Западном берегу реки Иордан в районе еврейского поселения Бейт-Эль.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Виноградники, говорится в аннотации к напитку, раскинулись в самарийских горах. Эта часть Западного берега занята израильтянами с 1967 года, но считается палестинцами территорией будущего независимого государства, что поддерживается резолюциями ООН.

С 2022 года Макаревич заработал в России миллионы рублей

Анонимный источник Telegram-канала Shot подсчитал состояние артиста в России. С начала специальной военной операции (СВО) Макаревич заработал на родине около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Также музыкант продолжает получать пенсию, размер которой составляет почти 90 тысяч рублей. Как сообщил источник, Макаревичу начисляются доплаты за звание народного артиста РФ и за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Макаревич выступил в Грузии в полупустых залах

В августе музыкант устроил концерт и презентацию своего вина в Батуми. На встречу, как сообщал источник, пришло немного людей — площадка оказалась полупустой. Стоимость билетов на мероприятие составляла около 250 лари (7,5 тысячи рублей).

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Отмечалось, что на вечере Макаревич исполнил три песни и быстро покинул площадку, не пообщавшись с гостями. Сообщалось также, что во время выступления артист поблагодарил слушателей за то, что они предпочли его мероприятие концерту Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в тот день тоже выступала в Батуми.

Как утверждал портал «Страсти», музыкант испытывал трудности с продажей билетов на творческий вечер в Тбилиси. Отмечалось, что за неделю до мероприятия были проданы только «ранние» билеты, которые стоили 150 лари (4,5 тысячи рублей).

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года. В Израиль артист переехал в марте того же года. Он связал свой переезд с семейными обстоятельствами — артист эмигрировал с супругой незадолго до рождения их ребенка.