Продает вино из Палестины и зарабатывает миллионы. Как живет в эмиграции Андрей Макаревич?

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от последнего бизнеса в России, а у его израильской марки вина вскрылся противоречивый аспект с происхождением сырья. Как сложилась судьба артиста после эмиграции в Израиль, рассказывает «Лента.ру».
Макаревич отказался от последнего бизнеса в России
Андрей Макаревич отказался от компании «Тот самый Смак» и тем самым бросил свой последний бизнес в России. Организация занималась правами на старые выпуски кулинарной телепередачи «Смак» и защитой товарных знаков бренда.
Макаревич вел «Смак» с 1993 года. В этой популярной передаче артист готовил вместе с приглашенными звездами различные блюда и делился историями из жизни.
У вина Макаревича нашли палестинские корни
11 декабря стало известно, что вино, которое производит Макаревич в Израиле, создается из сырья с международно признанной территории Палестины. По утверждениям РИА Новости, виноград, используемый музыкантом и его женой Эйнат Кляйн, собирают на Западном берегу реки Иордан в районе еврейского поселения Бейт-Эль.
Виноградники, говорится в аннотации к напитку, раскинулись в самарийских горах. Эта часть Западного берега занята израильтянами с 1967 года, но считается палестинцами территорией будущего независимого государства, что поддерживается резолюциями ООН.
С 2022 года Макаревич заработал в России миллионы рублей
Анонимный источник Telegram-канала Shot подсчитал состояние артиста в России. С начала специальной военной операции (СВО) Макаревич заработал на родине около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов.
Также музыкант продолжает получать пенсию, размер которой составляет почти 90 тысяч рублей. Как сообщил источник, Макаревичу начисляются доплаты за звание народного артиста РФ и за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Макаревич выступил в Грузии в полупустых залах
В августе музыкант устроил концерт и презентацию своего вина в Батуми. На встречу, как сообщал источник, пришло немного людей — площадка оказалась полупустой. Стоимость билетов на мероприятие составляла около 250 лари (7,5 тысячи рублей).
Отмечалось, что на вечере Макаревич исполнил три песни и быстро покинул площадку, не пообщавшись с гостями. Сообщалось также, что во время выступления артист поблагодарил слушателей за то, что они предпочли его мероприятие концерту Земфиры (внесена Минюстом в реестр иноагентов), которая в тот день тоже выступала в Батуми.
Как утверждал портал «Страсти», музыкант испытывал трудности с продажей билетов на творческий вечер в Тбилиси. Отмечалось, что за неделю до мероприятия были проданы только «ранние» билеты, которые стоили 150 лари (4,5 тысячи рублей).
Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года. В Израиль артист переехал в марте того же года. Он связал свой переезд с семейными обстоятельствами — артист эмигрировал с супругой незадолго до рождения их ребенка.