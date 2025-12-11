Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:53, 11 декабря 2025Культура

Макаревич отказался от бизнеса в России

Mash: Певец Андрей Макаревич отказался от последнего бизнеса в России
Ольга Коровина

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от последнего бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Музыкант являлся совладельцем компании «Самый Смак», которая занималась защитой товарных знаков бренда и старыми выпусками кулинарного телешоу «Смак». Макаревич с 1993 года вел популярную передачу, в которой готовил вместе с приглашенными знаменитостями разные блюда и делился историями из жизни. В «Смаке» он снимался до 2005 года.

Известно, что Макаревич закрыл ИП в России в 2023 году, но оставался соучредителем фирмы «Самый Смак». В феврале сообщалось, что певец захотел возродить телешоу. Позже стало известно, что бизнес артиста в России терпит убытки, доходы организации за 2024 год составили ноль рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok