Макаревич отказался от бизнеса в России

Mash: Певец Андрей Макаревич отказался от последнего бизнеса в России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался от последнего бизнеса в России. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Музыкант являлся совладельцем компании «Самый Смак», которая занималась защитой товарных знаков бренда и старыми выпусками кулинарного телешоу «Смак». Макаревич с 1993 года вел популярную передачу, в которой готовил вместе с приглашенными знаменитостями разные блюда и делился историями из жизни. В «Смаке» он снимался до 2005 года.

Известно, что Макаревич закрыл ИП в России в 2023 году, но оставался соучредителем фирмы «Самый Смак». В феврале сообщалось, что певец захотел возродить телешоу. Позже стало известно, что бизнес артиста в России терпит убытки, доходы организации за 2024 год составили ноль рублей.