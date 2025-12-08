«Ты понимаешь, что натворил?» 45 лет назад убили Джона Леннона. Как произошло самое громкое убийство века?

8 декабря исполнилось 45 лет со дня убийства звезды The Beatles Джона Леннона

Ровно 45 лет назад жертвой жестокой расправы пал Джон Леннон, бывший фронтмен и один из основателей легендарной британской рок-группы The Beatles, музыкант, поэт, художник, антивоенный активист. Гибель мировой суперзвезды потрясла мир не меньше, чем музыка ливерпульской четверки, которая будоражила его два десятилетия. Как уходил самый известный музыкант на планете, чем себя оправдывал убийца и почему эта трагедия до сих пор влияет на мировую культуру, рассказывает «Лента.ру».

Леннон был убит в период ренессанса его музыкальной карьеры

В конце 1980 года Леннон вылезал из продолжительной спячки, в которую впал аж в середине прошлого десятилетия. После распада The Beatles в 1970-м Джон занялся сольной карьерой, однако результаты его не устраивали: записанный вместе с женой Йоко Оно альбом John Lennon/Plastic Ono Band не имел большого коммерческого успеха, а в последовавшем за ним Imagine, напротив, недоставало желаемой резкости.

Обложка альбома Double Fantasy

После разнообразных «потерянных уикендов», пьяных дебошей с певцом Гарри Нилссоном и пятилетки семейного затворничества (в 1975-м у Джона и Йоко родился сын Шон) Леннон наконец снова оказался в седле: записанный с Йоко альбом Double Fantasy вышел в октябре 1980-го и поднялся в хит-параде Великобритании на восьмое место.

8 декабря Джон и Йоко вышли из подъезда фешенебельного десятиэтажного дома напротив Центрального парка на Манхэттене. Утром у них дома прошла фотосессия, во время которой полностью раздетый Леннон руками и ногами цеплялся за одетую жену.

«Ты запечатлела наши отношения точь-в-точь», — глядя на полароидный снимок, сказал тогда Джон фотографу Энни Лейбовиц

Презентация книги Энни Лейбовиц со снимком из последней совместной фотосессии Джона Леннона и Йоко Оно Фото: Logan Fazio / Contributor / Getty images

Сейчас Леннон и Оно спешили в студию звукозаписи. Завидев пару, два человека, спрятавшиеся от промозглого дождя в арке дома, встрепенулись. Один из них достал фотоаппарат: «Он идет, идет!»

«Джон, подпишешь альбом?» — спросил другой.

Леннон остановился перед незнакомцами и на протянутой ему пластинке Double Fantasy — прямо на изображении шеи своей жены, терпеливо ждавшей его в машине, — написал свою фамилию. Папарацци сделал снимок.

«Это все, что вы хотели?» — вежливо спросил Леннон незнакомцев. Дальнейших просьб не последовало.

Джон Леннон подписывает копию Double Fantasy Марку Чепмену (справа) за несколько часов до смерти Фото: Paul Goresh / wikipedia

Убийца Леннона добровольно сдался полиции

Позже в тот же день Леннон и Оно возвращались из студии звукозаписи. Йоко вышла из машины первой, муж шел позади нее. У подъезда Джон снова увидел фаната, которому подписывал утром альбом. Тот кивнул музыканту и даже окликнул его по имени. Леннон уже подходил к двери дома, когда прозвучали пять выстрелов. Четыре пули попали артисту в спину. Он сумел подняться на несколько ступенек крыльца, прежде чем упасть.

Так закончилась жизнь Джона Леннона — 40-летней суперзвезды, бывшего фронтмена самой популярной музыкальной группы на планете. Его тело отвезли на полицейской машине в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Вся Америка была прикована к радиоточкам и экранам телевизоров в поисках ответа на единственный вопрос: кто совершил это злодеяние?

Полиция выводит Марка Чепмена из участка на следующий день после убийства Фото: Bettmann / Contributor / Getty images

Нападавший и не думал скрываться — совершив грязное дело, он остался рядом с телом музыканта и в ожидании приезда полиции спокойно читал книгу. Это был роман «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера. Преступник совершенно не сопротивлялся аресту. Сидя в полицейской машине в наручниках, он извинялся перед офицерами за «испорченный вечер».

«Ты извиняешься перед нами? Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» — удивлялись копы.

Убийца — 25-летний Марк Чепмен из Техаса — прекрасно понимал, что совершил. План убить Джона Леннона он вынашивал очень долго. Десятилетие спустя Чепмен дал интервью журналисту Джеку Джонсу, сделавшему карьеру на беседах с серийными убийцами и пустившимися во все тяжкие ветеранами войны во Вьетнаме. Джонс признался, что был поражен откровенностью и детальностью рассказов Чепмена.

Убийца раскрыл журналисту всю свою подноготную

За годы до убийства Леннона Чепмен пытался покончить с собой

Чепмен родился в Техасе в 1955-м, но на протяжении всей жизни переезжал из одного штата в другой. Его подростковые годы пришлись на 1960-е, поэтому неудивительно, что прошли они под музыку The Beatles. Марк рос замкнутым и предпочитал живому общению дружбу с «маленькими человечками», которых представлял живущими в стенах своей спальни.

В школе из-за полноты Марка доставали задиры, и к 14 годам мальчик стал полным аутсайдером — прогуливал уроки, убегал из дома, потом подсел на психоделики, которыми почти публично увлекались его кумиры. Впрочем, после того, как The Beatles распались, жизнь Марка изменилась: в 1970-х он нашел себя в христианстве. Жизнь Чепмена с тех пор была похожа на приключенческий фильм — он занялся гуманитарной помощью, помогая беженцам из разных стран.

Марк Чепмен Фото: Donaldson Collection / Contributor / Getty images

В середине 1970-х он перенес глубокую депрессию, итогом которой стала попытка покончить с собой на Гавайях. Впрочем, в клинике Марк фантастически быстро излечился и в конце 70-х отправился в кругосветное путешествие, а также успел жениться на американке японского происхождения Глории Абэ.

В то же время у Чепмена стали возникать обсессии

Он увлекся вышеупомянутым романом Сэлинджера, который ему порекомендовал приятель. Марк стал ассоциировать себя с главным героем «Над пропастью во ржи» — 17-летним Холденом Колфилдом. Роман убедил его в необходимости бороться с лицемерием, и этот порок он обнаружил в своем бывшем кумире. Так Чепмен стал одержим желанием покончить с Джоном Ленноном.

Чепмена приговорили к пожизненному заключению. За годы в тюрьме ему ставили несколько различных диагнозов, врачи находили у него симптомы множества разных психических отклонений, однако подсудимый отказывался проходить какое-либо лечение, утверждая, что самостоятельно справился «со злом в сердце» при помощи религии. Он не скрывал, что совершил преступление «ради личной славы».

На апелляциях Чепмен неоднократно выражал сожаление в содеянном, однако комиссии по досрочному освобождению по сей день отказываются освободить его. Вероятно, таким образом они спасают ему жизнь — 45 лет назад пятью выстрелами этот человек нажил великое множество врагов, которые, с учетом очередного витка популярности публичных вооруженных расправ, до сих пор не прочь с ним поквитаться.

В церемониях прощания с Ленноном приняли участие миллионы людей по всему миру

«Когда Джон упал прямо рядом со мной, мне показалось, что мы в засаде на войне и непонятно, кто враг и где он», — так Йоко Оно впоследствии рассказывала о самом страшном вечере в своей жизни. Последними словами музыканта, по словам свидетелей, стал крик: «Я ранен!» Супруга вспоминала другое: Леннон отказался перед возвращением домой поужинать в ресторане, потому что хотел увидеть сына, прежде чем он уснет.

В больнице врачи констатировали смерть музыканта, но Йоко не могла в это поверить. Один из сотрудников больницы вспоминал, что она билась головой о стену и повторяла: «Это неправда». Когда она немного пришла в себя, то попросила, чтобы о гибели мужа не сообщали, пока она не убедится, что их ребенок не сидит у телевизора.

Новость о кончине Леннона всколыхнула весь мир. Со всего Нью-Йорка к дому музыканта стекались люди. Потеря кумира для многих была сравнима с потерей близкого человека

Через неделю по всей планете прошли церемонии прощания с Ленноном — миллионы людей приняли участие в минуте молчания. Сотни тысяч фанатов собрались на месте убийства и в родном городе музыканта Ливерпуле. Все радиостанции Нью-Йорка остановили трансляции — один из самых шумных городов мира на мгновение погрузился в гробовую тишину.

The Beatles Фото: Express Newspapers / Staff / Getty images

Глубина траура была равнозначна масштабу личности музыканта. Леннон был не просто поп-звездой — в составе The Beatles в середине XX столетия он задал всей мировой культуре направление, которому она следует по сей день. Музыкальные эксперименты ливерпульцев сформировали культурный пласт 1960-х, отражая коренные перемены в западном обществе. Их музыка стала саундтреком к жизни целого поколения и объединяющей силой посильнее политических идеологий.

Настолько же сильный эффект на общество и культуру оказала преждевременная кончина Джона Леннона. После трагедии образ музыканта был ожидаемо идеализирован. Его последние релизы в одночасье стали международными хитами. Предсмертную фотосессию назвали самой важной в истории. На американское общество убийство Джона Леннона произвело эффект, сравнимый с расправой над борцом за права чернокожих Мартином Лютером Кингом и президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

Трагический финал сторонника идеологии непротивления злу насилием стал символическим концом эпохи хиппи-идеалов 1960-х, знаменуя наступление мрачной и жестокой реальности — той, которая окружает нас и сегодня.