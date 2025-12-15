В Киеве назвали неприемлемый для Зеленского пункт в урегулировании конфликта

Bild: Зеленский отказывает США в выводе ВСУ из Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский отказывает США в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. Об этом пишет Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, для украинского лидера данный вопрос является «красной линией». При этом, отмечает собеседник издания, Зеленский готов к обсуждению отказа Украины от членства в НАТО, проведения президентских выборов в стране и заморозки конфликта по линии фронта.

«Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии», — объяснил украинский чиновник.

Ранее стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам заявили западные чиновники.

