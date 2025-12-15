Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:21, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве назвали неприемлемый для Зеленского пункт в урегулировании конфликта

Bild: Зеленский отказывает США в выводе ВСУ из Донбасса
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский отказывает США в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в рамках урегулирования конфликта. Об этом пишет Bild со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, для украинского лидера данный вопрос является «красной линией». При этом, отмечает собеседник издания, Зеленский готов к обсуждению отказа Украины от членства в НАТО, проведения президентских выборов в стране и заморозки конфликта по линии фронта.

«Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии», — объяснил украинский чиновник.

Ранее стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам заявили западные чиновники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Звезда «Дивергента» вышла на красную дорожку в прозрачной блузе

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok