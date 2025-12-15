Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 15 декабря 2025Россия

В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

Песков заявил, что Путин открыт к миру на Украине
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин открыт к серьезному миру на Украине и серьезным решениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президент «абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек».

В беседе с журналистами Песков также заявил, что мира на Украине хочет и президент США Дональд Трамп, который работает над урегулированием конфликта вместе со своей администрацией.

Ранее Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась решить на Украине мирным путем. По его словам, Запад подталкивал Киев и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота. Президент также отметил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Российские полицейские крышевали подпольное казино за криптовалюту

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok