В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

Песков заявил, что Путин открыт к миру на Украине

Президент России Владимир Путин открыт к серьезному миру на Украине и серьезным решениям. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что президент «абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек».

В беседе с журналистами Песков также заявил, что мира на Украине хочет и президент США Дональд Трамп, который работает над урегулированием конфликта вместе со своей администрацией.

Ранее Путин заявил, что Россия восемь лет пыталась решить на Украине мирным путем. По его словам, Запад подталкивал Киев и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота. Президент также отметил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.