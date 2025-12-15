Реклама

Экономика
16:15, 15 декабря 2025

В Москве заметили редкое явление

В Москве появилось солнечное гало из-за мороза
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Москве появилось солнечное гало из-за холодной погоды. О редком явлении в небе столицы пишет издание Life.

Солнечное гало представляет собой дугу или столб света, опоясывающий Солнце. Гало появляется в верхних слоях атмосферы, где лучи света взаимодействуют с маленькими ледяными кристаллами. Преломляясь, они создают красивое сияние.

Чаще всего солнечное гало образуется в перистых облаках. Его можно увидеть в любое время года, но эффектнее всего явление выглядит зимой — при морозе и высокой влажности.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни в Москве наступит оттепель. Согласно прогнозам, понедельник, 15 декабря, станет заключительным холодным днем на текущей неделе.

