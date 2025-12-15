Реклама

12:07, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Раде сделали заявление об одном «договорняке» с Ермаком

Дубинский: Ермаку не предъявили подозрение в коррупции из-за договоренности
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: GIAN EHRENZELLER / Pool via REUTERS

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку не предъявили подозрение в коррупции из-за договоренности. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Вы видите, что фактически мы с вами столкнулись с "договорняком", при котором НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — прим. «Ленты.ру») только добилось отставки Ермака. При этом [президента Украины Владимира] Зеленского никто дальше не трогает», — отметил парламентарий.

Дубинский добавил, что по делу о коррупции высокопоставленных чиновников на Украине не ведется никаких расследований, подозрения также не выдвигаются. В связи с этим нардеп задался вопросом о причинах происходящего.

28 ноября стало известно, что Ермак подал в отставку с должности главы офиса президента Украины. 1 декабря на приграничные контрольно-пропускные пункты Украины пришел запрет на его выезд из страны.

