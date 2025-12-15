В России ответили на вопрос о достойных кандидатах на пост президента Украины

Пока нет достойных людей, которые могли бы возглавить Украину, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на вопрос о подходящих на пост президента страны кандидатах.

«В общем-то, это не наше дело. Выбирать должен украинский народ. Честно говоря, я пока не вижу достойных людей, которые могли бы возглавить это государство», — заявил Джабаров.

При этом сенатор добавил, что не уверен, что выборы на Украине вообще состоятся.

«Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский выдвинул такое условие: надо готовиться к выборам не менее трех месяцев, на этот срок все боевые действия должны быть прекращены. Мы же понимаем, для чего он этого хочет. Он хочет любой ценой оттянуть мирные переговоры, чтобы поднабраться сил и снова начать агрессию против нашей страны», — объяснил он.

Я думаю, что сам народ Украины должен решить, смогут ли они дальше терпеть Зеленского или они должны принять для себя какое-то другое решение. Если повезет, и украинцы выберут достойного человека, то мы будет только рады Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

