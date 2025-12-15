Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на вопрос о достойных кандидатах на пост президента Украины

Джабаров: Пока не вижу достойных людей, которые могли бы возглавить Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Пока нет достойных людей, которые могли бы возглавить Украину, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на вопрос о подходящих на пост президента страны кандидатах.

«В общем-то, это не наше дело. Выбирать должен украинский народ. Честно говоря, я пока не вижу достойных людей, которые могли бы возглавить это государство», — заявил Джабаров.

При этом сенатор добавил, что не уверен, что выборы на Украине вообще состоятся.

«Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский выдвинул такое условие: надо готовиться к выборам не менее трех месяцев, на этот срок все боевые действия должны быть прекращены. Мы же понимаем, для чего он этого хочет. Он хочет любой ценой оттянуть мирные переговоры, чтобы поднабраться сил и снова начать агрессию против нашей страны», — объяснил он.

Я думаю, что сам народ Украины должен решить, смогут ли они дальше терпеть Зеленского или они должны принять для себя какое-то другое решение. Если повезет, и украинцы выберут достойного человека, то мы будет только рады

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что председатель бундестага Юлия Клекнер встретится с Зеленским для обсуждения проведения выборов на Украине. По ее словам, речь пойдет об оказании поддержки в отношении процедур, процессов и парламентской помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Елена Летучая показала фото в бикини

    Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

    Минфин США забраковал еще одного претендента на активы «Лукойла»

    Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

    Родившая на другом континенте супруга российского депутата выступила с заявлением

    Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

    Зеленский высказался о приближении мира

    Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok