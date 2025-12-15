Реклама

16:19, 15 декабря 2025Мир

Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

Председатель бундестага Клекнер: Я встречусь с президентом Зеленским
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с председателем бундестага Юлией Клекнер для обсуждения проведения выборов на Украине. Об этом политик написала на своей странице в Х.

По ее словам, речь пойдет об оказании поддержки в отношении процедур, процессов и парламентской помощи. «Мы находимся в очень тесном контакте по этому вопросу. И я, естественно, ожидаю прогресса на саммите. Потому что все видят, что продолжение такой войны вредно для всех», — написала Клекнер.

Ранее власти Украины допустили отказ от вступления в НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней. Как сообщил Bild со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможным ряд уступок со стороны Киева в ходе встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

