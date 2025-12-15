Политолог Коньков: Киев пытается заболтать и затянуть переговоры

Киев пытается заболтать и затянуть переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о желании Украины решить конфликт.

«То, что Украина не будут соглашаться в текущих условиях на легкие решения, совершенно очевидно. Они пытаются не мытьем, так катаньем заболтать переговоры. Поэтому будут использоваться разного рода стратегии, в том числе с надеждой на то, что предстоящие выборы в Конгресс в ноябре 2026 года станут лакмусовой бумажкой для того, чтобы поставить под сомнение политическую волю [президента США Дональда] Трампа», — считает Коньков.

При этом политолог напомнил, что если Украиной и Евросоюзом будет сделана ставка на продолжение конфликта, то Трамп много раз обещал, что он просто выведет Соединенные Штаты из процесса переговоров.

Далеко не факт, что население Украины готово будет выдержать эту зиму и дальше соглашаться с постоянным словоблудием вокруг мирного процесса Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что возможности США надавить на Киев в переговорном процессе ограничены. Он объяснил это тем, что Украина на стороне Евросоюза.

