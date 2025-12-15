Возможности США надавить на Украину в переговорном процессе оценили

Политолог Блохин: Украина на стороне ЕС, поэтому возможности США ограничены

Украина на стороне Евросоюза (ЕС), поэтому возможности США надавить на Киев в переговорном процессе ограничены, рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Сама Украина полагается на Европу. Поэтому [президент Украины Владимир] Зеленский в отношениях с [президентом США Дональдом] Трампом занимает такую демонстративную позицию. Администрация Трампа тут как бы в большей степени сторонница мира и модератор переговорного процесса. Но Украина на стороне Европы. Поэтому возможности Соединенных Штатов ограничены», — рассказал Блохин.

Сейчас Зеленский полностью с Европой. Они надеются, что американские элиты поменяются через три года. Поэтому европейцы полагают, что все эти трения — это временно Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Ранее стало известно, что территориальный вопрос в мирном плане по Украине вызвал трения между лидерами стран Европейского союза и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник. Согласно материалу, содержание мирного плана по Украине остается неясным, а вопрос территорий «особенно сложен».

