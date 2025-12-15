Реклама

11:36, 15 декабря 2025Культура

Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

Винокур: Народный артист и композитор Левон Оганезов был человеком-легендой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Артист эстрады и юморист Владимир Винокур назвал народного артиста и музыканта Левона Оганезова человеком-легендой. Об этом пишут «Известия».

Винокур заявил, что Оганезов — это история. По его словам, он больше не встречал в своей жизни музыканта такого класса.

«Я кланяюсь памяти великого музыканта и человека», — подчеркнул артист эстрады.

Артист и композитор Левон Оганезов умер 13 декабря после продолжительной борьбы с раком. 25 декабря народному артисту России исполнилось бы 85 лет. Оганезов был соведущим телепередач «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», играл в Театре сатиры в спектакле «Прощай, конферансье!» и не только. Известно, что прощание с Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

