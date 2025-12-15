Реклама

14:48, 15 декабря 2025

Военкор показал очередную «дорогу смерти» ВСУ в районе Купянска-Узлового

Военкор Поддубный показал кадры «дороги смерти» ВСУ в районе Купянска-Узлового
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Один из логистических путей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска-Узлового в результате минирования превратился в «дорогу смерти», заваленную украинской бронетехникой. Кадры «смертельного» маршрута показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Подорванная на минных заграждениях техника ВСУ глазами нашей воздушной разведки. Это еще одна "дорога смерти" в районе Купянска-Узлового», — рассказал военкор.

Он отметил, что на опубликованных кадрах среди уничтоженной украинской техники видны машины подвоза, бронеавтомобили и квадроциклы.

Ранее командир группы дронов 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора рассказал, что российские дроны бьют из засад по бегущим из-под Купянска бойцам ВСУ и не дают выйти из окружения. По его словам, бойцы украинской армии активно перемещаются по ночам в населенных пунктах Ковшаровка и Купянск-Узловой.

