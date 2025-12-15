Реклама

13:41, 15 декабря 2025Силовые структуры

Возле университета МВД задержали россиянина с самодельным взрывным устройством

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержали 22-летнего россиянина с самодельной взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина с тремя самодельными взрывными устройствами был задержан возле Уральского юридического института МВД в микрорайоне Эльмаш. Молодой человек вызвал подозрение у проезжавшего патрульного экипажа полиции, который при досмотре и обнаружил бомбы. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП и мотив задержанного.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта.

