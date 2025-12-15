Врач назвал «идеальный вариант» алкоголя за новогодним столом

Врач Белоусов: Женщинам рекомендуется употреблять не более 100 мл вина

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, какой алкоголь лучше пить за новогодним столом. Рекомендациями он поделился в беседе с изданием РИАМО.

«Каждая новая доза увеличивает токсическую нагрузку и риск воспаления поджелудочной железы. Идеальный вариант — один бокал игристого или сухого вина в течение вечера без повторов и коктейлей», — посоветовал гастроэнтеролог.

Белоусов также назвал максимально допустимое количество спиртных напитков. По его словам, мужчинам рекомендуется употреблять не более 30-40 миллилитров крепкого алкоголя или одного бокала вина, а женщинам — не более 20-30 миллилитров крепкого алкоголя или 100 миллилитров вина.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предостерег от злоупотребления модной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.