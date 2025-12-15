Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:34, 15 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Аллергиков и астматиков предупредили об опасности новогоднего сезона

Врач Зайцева: Продукты новогоднего меню могут вызвать бронхоспазм у аллергиков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ruslan Lvoff / Shutterstock / Fotodom

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева рассказала, какие риски таит новогодний сезон для аллергиков и астматиков. Об опасности атрибутов праздника она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«Традиционные продукты меню Нового года — это мандарины, шоколад, орехи, сладкие газированные напитки. Они являются сильными аллергенами и могут вызывать не только кожные реакции, но и бронхоспазм у предрасположенных людей», — заявила врач. Особенно опасны скрытые аллергены в сложных блюдах и кондитерских изделиях.

В новогодний сезон, продолжила Зайцева, риск усиливается и из-за долгого пребывания в закрытых помещениях. Она объяснила, что в плохо проветриваемых комнатах концентрация бытовых аллергенов, таких как скопления пыли, шерсть животных, микрочастицы от игрушек или снег-спреев, резко возрастает. Если добавить к этому сухой воздух от обогревателей, получится идеальная среда для раздражения дыхательных путей, отметила она.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

Еще одним опасным фактором специалист назвала холодный воздух во время прогулок. «Резкий вдох морозного воздуха вызывает спазм бронхов у многих пациентов с астмой. Именно поэтому в преддверии праздников, когда появляется время на длительные прогулки, особенно важно не терять контроль над заболеванием», — объяснила она.

По словам специалиста, секрет спокойного праздника для астматика — это разумная бдительность в быту и следование плану лечения, которое назначил врач. Только так можно гарантировать, что главным впечатлением от Нового года останутся радость и бой курантов, а не срочный визит в больницу, заключила Зайцева.

Ранее аллерголог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Раскрыт способ мошенников подталкивать россиян на теракты

    Азербайджан захотел защитить свои энергообъекты от атак с помощью НАТО

    В России решили назвать водку в честь Трампа

    Появились подробности об одной из самых массированных атак ВСУ на российский регион

    Военкор показал очередную «дорогу смерти» ВСУ в районе Купянска-Узлового

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok