Аллергиков и астматиков предупредили об опасности новогоднего сезона

Врач Зайцева: Продукты новогоднего меню могут вызвать бронхоспазм у аллергиков

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Ольга Зайцева рассказала, какие риски таит новогодний сезон для аллергиков и астматиков. Об опасности атрибутов праздника она предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«Традиционные продукты меню Нового года — это мандарины, шоколад, орехи, сладкие газированные напитки. Они являются сильными аллергенами и могут вызывать не только кожные реакции, но и бронхоспазм у предрасположенных людей», — заявила врач. Особенно опасны скрытые аллергены в сложных блюдах и кондитерских изделиях.

В новогодний сезон, продолжила Зайцева, риск усиливается и из-за долгого пребывания в закрытых помещениях. Она объяснила, что в плохо проветриваемых комнатах концентрация бытовых аллергенов, таких как скопления пыли, шерсть животных, микрочастицы от игрушек или снег-спреев, резко возрастает. Если добавить к этому сухой воздух от обогревателей, получится идеальная среда для раздражения дыхательных путей, отметила она.

Еще одним опасным фактором специалист назвала холодный воздух во время прогулок. «Резкий вдох морозного воздуха вызывает спазм бронхов у многих пациентов с астмой. Именно поэтому в преддверии праздников, когда появляется время на длительные прогулки, особенно важно не терять контроль над заболеванием», — объяснила она.

По словам специалиста, секрет спокойного праздника для астматика — это разумная бдительность в быту и следование плану лечения, которое назначил врач. Только так можно гарантировать, что главным впечатлением от Нового года останутся радость и бой курантов, а не срочный визит в больницу, заключила Зайцева.

Ранее аллерголог Владимир Болибок заявил, что искусственные елки представляют большую опасность для здоровья, чем натуральные. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, врач посоветовал регулярно мыть дерево от пыли или пылесосить его.