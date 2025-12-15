Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:55, 15 декабря 2025Силовые структуры

Закредитованному россиянину пригрозили пожизненным из-за жестокой попытки закрыть долги

В Тюмени прокуратура потребовала назначить пожизненный срок убийце родителей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Тюмени прокуратура потребовала назначить пожизненное лишение свободы 35-летнему местному жителю, который расправился с родителями из-за желания получить наследство и заплатить по своим кредитам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Прокурор настаивает на том, чтобы обвиняемый отбывал пожизненное наказание в колонии особого режима. Он объяснил это тем, что обвиняемый вынашивал план преступления два месяца, а потом хладнокровно исполнил его.

В июле подсудимый, имея долги перед банками, расправился с родителями, чтобы вступить в наследство, продать недвижимость и расплатиться с долгами.

Ранее в Чебоксарах женщина усыпила подругу снотворным и украла у нее накопленные миллионы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Доктор Мясников описал заставивший зашевелиться волосы на голове случай из практики

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok