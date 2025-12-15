Закредитованному россиянину пригрозили пожизненным из-за жестокой попытки закрыть долги

В Тюмени прокуратура потребовала назначить пожизненный срок убийце родителей

В Тюмени прокуратура потребовала назначить пожизненное лишение свободы 35-летнему местному жителю, который расправился с родителями из-за желания получить наследство и заплатить по своим кредитам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Прокурор настаивает на том, чтобы обвиняемый отбывал пожизненное наказание в колонии особого режима. Он объяснил это тем, что обвиняемый вынашивал план преступления два месяца, а потом хладнокровно исполнил его.

В июле подсудимый, имея долги перед банками, расправился с родителями, чтобы вступить в наследство, продать недвижимость и расплатиться с долгами.

