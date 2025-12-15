Жители российского региона остались без воды после массированной атаки БПЛА

Слюсарь: В Каменском районе из-за БПЛА повреждена ЛЭП, жители остались без воды

В Каменском районе Ростовской области в результате отражения массированной атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась повреждена линия электропередачи (ЛЭП). О последствиях инцидента рассказал губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Фрагменты сбитого беспилотника повредили ЛЭП, из-за чего остановилась работа водозабора и насосной станции.

«Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово. Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА», — уточнил Слюсарь.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что под атаку украинских беспилотников попали Ростов-на-Дону и несколько районов области. В городе загорелись два легковых автомобиля и повреждена кровля частного дома.