53-летняя телезвезда в крошечных трусах прошлась перед камерой

Телезвезда Брэнди Глэнвилл в откровенном виде прошлась перед камерой
Карина Черных
Кадр: @brandiglanville

Американская фотомодель, дизайнер и телезвезда Брэнди Глэнвилл в откровенном виде прошлась перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость предстала на кадрах видео в красном лонгсливе, завязанном на талии, и крошечных трусах. Также она надела праздничный колпак, украшенный мехом, и коричневые угги.

При этом манекенщица показала фигуру с разных ракурсов, толкая своего приятеля — агента по поиску талантов и музыканта Джеймса Масса. «Вот что происходит, когда мы пытаемся поставить елку», — указала в подписи автор поста.

Ранее в декабре известная 60-летняя американская супермодель чешского происхождения Паулина Поризкова показала грудь в бюстгальтере.

